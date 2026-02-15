BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  DÜNYA

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Abone ol

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva bölgesinde toplanan Filistinlilerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlenen hava saldırısında ise 1 Filistinli hayatını kaybetti 3 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararı onayladı
İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasbını "resmi hale getirecek" kararı onayladı
İstanbullu kendini dışarı attı! Denize bile giren var,sıcaklık bakın kaç oldu
İstanbullu kendini dışarı attı! Denize bile giren var,sıcaklık bakın kaç oldu
Nottingham Forest, Vitor Pereira ile sözleşme imzaladı
Nottingham Forest, Vitor Pereira ile sözleşme imzaladı
Burdur'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Burdur'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
Batı'nın "kurbağa zehri" iddiasına Rusya'dan jet cevap!
Batı'nın "kurbağa zehri" iddiasına Rusya'dan jet cevap!
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı
Afrika tozu, Atina'da gökyüzünü sarıya boyadı
72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Yolun karşısına geçmek istedi! Sonrası çok feci
Yolun karşısına geçmek istedi! Sonrası çok feci
Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı
Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı