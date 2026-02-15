BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  DÜNYA

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı

Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yaklaşık 1300 insansız hava aracı (İHA), 1200'ün üzerinde güdümlü bomba ve farklı tipte 50 füzeyle hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Abone ol

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Odessa, Donetsk, Zaporijya ile Sumi bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, son bir haftada ülkesine yaklaşık 1300 İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ve çoğu balistik olmak üzere 50 füzenin fırlatıldığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu hafta içinde de Ukrayna'daki enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Zelenskiy, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'a kadar Ukrayna'ya yeni silah ve enerji yardım paketlerinin sağlanması üzerinde kendileri ile anlaştığını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın, Rusya'yı terör imkanlarından mahrum bırakmak için her gün hava savunmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
İzmir'de vapur seferleri hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi
İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı
Galatasaray-Juventus maçını yönetecek hakem belli oldu
Galatasaray-Juventus maçını yönetecek hakem belli oldu
Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın acı günü
Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın acı günü
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıkıyor! Bakan Bayraktar: 2026 keşif yılı olacak
Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıkıyor! Bakan Bayraktar: 2026 keşif yılı olacak
İçişleri Bakanlığından 9 il için "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığından 9 il için "sarı" kodlu uyarı
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu
Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?