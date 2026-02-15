BIST 14.181
Yolun karşısına geçmek istedi! Sonrası çok feci

Yolun karşısına geçmek istedi! Sonrası çok feci

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ş'ye, orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı 55 RG 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan Mustafa Ş'ye bu kez sol şeritten gelen H.Ç. (47) yönetimindeki 55 RJ 214 plakalı panelvan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

