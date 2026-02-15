BIST 14.181
Batı'nın "kurbağa zehri" iddiasına Rusya'dan jet cevap!

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü iddiasına Rusya'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu iddiayı “Batı’nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurma” olarak nitelendirdi.

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda dışişleri bakanları, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Navalnıy’ın ölümüyle ilgili ortak yazılı açıklama yaparak, Navalnıy’ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan toksin olan ve Rusya'da doğal olarak bulunmadığı belirtilen ölümcül “epibatidin” ile zehirlenerek hapishanede öldüğünü iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, “Tüm açıklama ve tartışmalar Batı’nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır.” ifadelerini kullandı.

Batı'nın "kurbağa zehri" iddiasına Rusya'dan jet cevap! - Resim: 0

Rus muhalif Navalnıy (fotoğrafta)

Batı’nın tam da Kuzey Akım doğal gaz boru hattının patlamasıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını sunmaları gerekirken Navalnıy’ı hatırladığını dile getiren Zaharova, “(Geçmişte) Navalnıy'ın test sonuçlarını resmi olarak vermeleri istendiğinde de, (çifte ajan Sergey) Skripal hakkında sansasyonel hikayeler uydurdular. Skripal ve kızının nerede olduğu sorulduğunda da." diye konuştu.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği: “Gülünç sirk gösterisi”

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden TASS’a yapılan açıklamada da, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın Münih Güvenlik Konferansı’nın kulislerinde “siyasi gösteri” sahnelendiği bildirildi.

Londra’nın Rusya'yı Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal etmekle suçladığı anımsatılan açıklamada, “Bu gülünç sirk gösterisinin amacı, Batı toplumunda azalan Rus karşıtı duyguları körüklemektir. Batılı uydurmacıların ahmaklığına zaten alıştık, kurbağa hakkındaki bu saçmalığa inanmak için insanın ne olması gerekir?” denildi.

Bunun “adalet arayışı değil, ölülerle alay etmek” olduğu kaydedilen açıklamada, “Bir Rus vatandaşının ölümünden sonra bile Londra ve Avrupa başkentleri onun huzur içinde yatmasına izin vermiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.

