Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

DEAŞ soruşturması kapsamında adli işlem yapılan ve mal varlığı dondurulan kişilere infak, bağış ve yardım adı altında para transferi gerçekleştirdikleri ve örgütle irtibatlı oldukları yönünde tespitler bulunan şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

