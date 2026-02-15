BIST 14.181
Galatasaray-Juventus maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Juventus maçını Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off takviminde yer alan Galatasaray - Juventus maçının hakemi Hollandalı Danny Makkelie oldu. Makkelie'nin yardımcılığını yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Hessel Steegstra ve Jan de Vries yürütecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Allard Lindhout olacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Alman Bastien Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak belirlendi. AVAR ise, Alman Benjamin Brand. Galatasaray ile Juventus arasındaki kritik maç, 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Torino'da oynanacak.

Kazanan takım, Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonundaki serüvenini son 16 turuna taşımış olacak.

Juventus, kupada lig etabını 13. sırada tamamlamıştı. Temsilcimiz Galatasaray ise, bu aşamayı 20. sırada noktaladı.

