BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki otele dün giriş yapan Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilendiği değerlendirilen Emine Ayten Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine, Mehmet Ayten ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ayten, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayten'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 otel çalışanı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldikleri belirtildi.

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı - Resim: 0

"Adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir"

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada yangının saat 06.10 sıralarında meydana geldiği aktarıldı.

İhbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve yangını kısa sürede kontrol altına aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde otelde konaklamakta olan ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı tespit edilen Mehmet Ayten ile eşi Emine Ayten'in dumandan etkilendiği belirlenmiştir. Emine Ayten tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ayten'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılmış olup, adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Juventus maçını yönetecek hakem belli oldu
Galatasaray-Juventus maçını yönetecek hakem belli oldu
Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın acı günü
Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın acı günü
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıkıyor! Bakan Bayraktar: 2026 keşif yılı olacak
Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıkıyor! Bakan Bayraktar: 2026 keşif yılı olacak
İçişleri Bakanlığından 9 il için "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığından 9 il için "sarı" kodlu uyarı
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu
Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı