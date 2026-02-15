BIST 14.181
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı

Anadolu Ajansı
ABD ordusu, 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'deki 30'dan fazla terör örgütü DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan "Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)" kapsamında düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ve Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı hatırlatıldı.

Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu belirtildi.

