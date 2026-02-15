BIST 14.181
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yarın malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak.

Türkiye, şampiyonaya 21 yaş altı kategorisinde 6'şar erkek ve kadın sporcuyla katılacak.

Eleme müsabakalarının 17 Şubat'ta başlayacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler 21 yaş altı klasik yay: Hüseyin Kakaşçı, Toprak Türker, Muhammet Musab Gülay

Kadınlar 21 yaş altı klasik yay: Canse Duru Tarakçı, Naile İremsu Çevak, Diana Otçu

Erkekler 21 yaş altı makaralı yay: Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan

Kadınlar 21 yaş altı makaralı yay: Begüm Yuva, Defne Çakmak

Kadınlar 21 yaş altı yalın yay: Dilara Ecem Deniz

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 21 Şubat Cumartesi günü bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.

