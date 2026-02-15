BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
İçişleri Bakanlığından 9 il için "sarı" kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.

Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için "sarı" kodlu uyarıda bulunulan açıklamada, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba, doğal gaz ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

