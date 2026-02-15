BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu

Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu

2026 NBA All-Star maçında Dünya Takımı kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye'yi ve ailesini en iyi şekilde temsil etmenin büyük gururunu taşıdığını belirtti. Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor." dedi.

Abone ol

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alperen Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi. Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene de 'burada olmalıyım zaten' dedim. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi." dedi.

Ailesiyle beraber olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Buranın en önemli kısımlarından biri aileyle zaman geçirebilmek. Abilerimle ve ilk hocamla zaman geçirmek güzel bir anı olacak." diye konuştu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.

Alperen Şengün, "Ergin Ataman benim de koçum ve Fenerbahçe de ülkemin takımı. Bu maçta bir tarafı tutamazsınız. Harika bir maçtı, harika bir basketbol oynadılar ve son dakikada kaybettiler." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar hakkında sorulan, "Hangi Olimpiyat sporunda iyi olacağınızı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yüzmede gerçekten iyi olurdum." cevabını veren Houston Rockets'ın yıldızı, babasının balıkçı olmasından dolayı çocukluğunda çok defa yüzme sporu yaptığını ifade etti.

Alperen Şengün, ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
ABD, Suriye'de 10 günde terör örgütü DEAŞ'a ait 30'dan fazla hedefi bombaladı
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Bakan Mehmet Şimşek'ten emanet hesap uyarısı
Bakan Mehmet Şimşek'ten emanet hesap uyarısı
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Dünyaca ünlü telefon markasından şok karar! 4 sevilen ürün rafa kalktı
Dünyaca ünlü telefon markasından şok karar! 4 sevilen ürün rafa kalktı
Obama'dan Trump'ın paylaşımına tepki: Utanç hissi kalmamış gibi...
Obama'dan Trump'ın paylaşımına tepki: Utanç hissi kalmamış gibi...
Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak
Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak