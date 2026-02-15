Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı

"Fenerbahçeli olarak gurur duydum"

Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.