BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı

|
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçla ilgili konuştu. Dilmen, Tedesco'nun maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdiğini belirterek, "Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duydum." dedi. Dilmen'in şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı - Resim: 1

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale'da değerlendirdi.

17
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı - Resim: 2

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.

27
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı - Resim: 3

"Fenerbahçeli olarak gurur duydum"

Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

37
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı - Resim: 4

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

47