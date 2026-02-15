Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için konuştu! Rıdvan Dilmen: Karadeniz defteri kapandı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçla ilgili konuştu. Dilmen, Tedesco'nun maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdiğini belirterek, "Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duydum." dedi. Dilmen'in şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale'da değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.
"Fenerbahçeli olarak gurur duydum"
Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu
Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.