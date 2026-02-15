BIST 14.181
SPOR

Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirecek. Anlaşma sağlanması halinde Volkan Demirel kariyerinde ilk kez 1. Lig ekibi çalıştıracak.

1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Çorum FK, Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmıştı. Çorum FK'nın, Eroğlu'nun yerine getirmeyi düşündüğü teknik direktör ise Volkan Demirel.

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel, Çorum FK'nın listesine girdi. Çorum temsilcisi, Ajansspor'a göre 44 yaşındaki Demirel ile görüşme gerçekleştirecek.

Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak - Resim: 0

Volkan Demirel, Çorum FK ile anlaşması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Genç teknik adam ilk kez 1. Lig ekibi çalıştırmış olacak.

Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel daha sonra sırasıyla Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev almıştı.

