Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmasının ardından şampiyonluk yarışındaki dengeleri değerlendirdi. Çakar, "Şu anda zangır zangır titreyen kim biliyor musun? Galatasaray" dedi.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında maçı yorumlayan Çakar, alınan sonucun sadece 3 puan anlamına gelmediğini, ligin kaderini de etkilediğini savundu. Trabzonspor'un aldığı mağlubiyetle zirve hedefinden uzaklaştığını öne süren Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Trabzonspor'u zirve yarışının dışına itti. Şu anda zangır zangır titreyen kim biliyor musun? Galatasaray."

"Buradan 3 puanla çıkmak kolay değil"

Fenerbahçe'nin fikstür avantajını eline geçirdiğini ve en zorlu deplasmanlardan birini kayıpsız geçtiğini vurgulayan ünlü yorumcu, Papara Park'taki atmosferin zorluğuna dikkat çekti. Çakar, galibiyetin önemini şu sözlerle anlattı:

"Bir avantajı var; Fenerbahçe evine gelecek. Bir de dezavantajı var; (rakipler) Trabzon deplasmanına gidecek. Buradan, bu şartlarda herkesin 3 puanla çıkması kolay değil."