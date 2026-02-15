Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."

BIST 14.181
Anadolu Ajansı
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin basın toplantısı yaptı. Işıksu "Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur." dedi.

 Işıksu, son günlerde "tehdit ve şantaj" davası üzerinden kamuoyunda bilinçli algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Işıksu, 11 Şubat'ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir kişinin gizlilik ve yayın yasağı bulunan dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullandığını ileri sürerek, "Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur." dedi.

"'Disipline sevk' bilgisine ilişkin de şahsıma bu yönde tebliğ edilmiş resmi bilgi yok"

Kendisinin suçlu gibi gösterilmeye çalışılmasını kabul etmediğini dile getiren Işıksu, şunları kaydetti:

"Şantaj ve tehditle karşılaştığım anda hemen suç duyurusunda bulunan taraf benim. Hiçbir aşamada geri adım atmadım, saklanmadım. 'Disipline sevk' bilgisine ilişkin de şahsıma bu yönde tebliğ edilmiş resmi bilgi yok. Ben de sizler gibi bu haberleri medyadan öğrendim. AK Parti'liyim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde geçen siyasi hayatım, yaptıklarım ve gayretim ortadadır. Sonuna kadar saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın destekçisi olacağımı herkesin bilmesini isterim. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun o bizim baş tacımızdır."

"Parti içindeki bazı isimlerle..."

Işıksu, kendisine ait "TikTok" hesabının olmadığını belirterek, "Partimizi kandırmak hedefiyle parti içindeki bazı isimlerle hareket etmek için ellerinden ne gelirse uygulamaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

