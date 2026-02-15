BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  EKONOMİ

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren değişiklik

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor! Milyonları ilgilendiren değişiklik

EPDK, doğal gaz yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bağlantı bedeline 6 aya kadar taksit imkânı getirdi, sosyal yardım alanları güvence bedelinden muaf tuttu ve sayaç-faturalandırma süreçlerinde şeffaflığı artırdı

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihli toplantısında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikleri kabul etti. Karar, Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Yeni düzenlemeyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık artırılırken, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlandı.

BAĞLANTI BEDELİNE TAKSİT KOLAYLIĞI

Yönetmeliğin 36'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyen tüketiciler için taksit imkânı genişletildi. Daha önce en az 3 taksit olarak uygulanan sistem, 6 aya kadar taksit seçeneğini kapsayacak şekilde düzenlendi.

GÜVENCE BEDELİNDE SOSYAL MUAFİYET

39'uncu maddede yapılan değişiklikle kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMADA UYGULAMA BİRLİĞİ

42'nci maddede yapılan düzenlemeyle, sayacın ölçüm yapmaması ya da yanlış ölçüm yapması durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Kaçak kullanım ve hatalı ölçüm hallerinde uygulanacak yöntemlere açıklık getirilerek hem tüketici hem de dağıtım şirketleri açısından hukuki belirsizlikler giderildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemelerin tüketici odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirterek, "Enerji piyasalarında temel önceliğimiz tüketicimizin korunması ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Güvence bedeline yönelik sosyal muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den CHP'li Başarır'ın "Boğaziçi" iddiasına yanıt!
AK Parti'den CHP'li Başarır'ın "Boğaziçi" iddiasına yanıt!
Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama
3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem