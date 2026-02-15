BIST 14.181
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!

Yayınlandığı ilk günden itibaren karakterleri, replikleri ve dans sahneleriyle Türkiye’nin gündemine oturan İnci Taneleri dizisi için final kararı alındı.

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan yapım, önümüzdeki 5 bölümün ardından 51. bölümüyle final yapacak. 

Azem’in çocuklarına kavuşma ve geçmişindeki sırları çözme mücadelesini konu alan dizide, düğümün nasıl çözüleceği merakla bekleniyor. Özellikle Dilber ve Azem arasındaki ilişkinin sonu ile Nehir ve Özgür’ün babalarıyla kuracakları yeni hayatın detayları final bölümlerinde netlik kazanacak.

Final haberinin duyulmasıyla birlikte dizinin sadık takipçileri sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Birçok kullanıcı dizinin daha uzun süre devam etmesi gerektiğini savunurken, bir kesim ise hikayenin tadında bırakılmasının doğru bir karar olduğunu belirtti.

