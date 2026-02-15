BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abone ol

TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen otomobil ile 34 EGF 240 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan 34 EGF 240 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle kısa süreliğine araç yoğunluğu oluştu.

Otomobillerin çekilmesinin ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Ataşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama
3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Samsun'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Samsun'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tedesco maçın kahramanını açıkladı! 'Bir isim söyleyeceksem...'
Tedesco maçın kahramanını açıkladı! 'Bir isim söyleyeceksem...'