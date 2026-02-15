Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kerem, Trabzonspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu ve bu maça diğer maçlardan daha farklı hazırlandıklarını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, zor bir maç olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un nasıl ataklar yapacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir şekilde golü yedik. Geriye düştük ama maçın başından sonuna kadar bence müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii gol atıp skora katkı sağlayınca daha değerli oluyor." diye konuştu.

"Takım kazansın, sonu güzel olsun"

Takıma katkı sağlamanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın, sonu güzel olsun, şampiyonluk olsun benim için yeterli." ifadesini kullandı.

"Her düştüğümde beni kaldırdılar"

Kerem Aktürkoğlu, her zaman taraftarın desteğini hissettiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Her düştüğümde beni kaldırdılar, bana destek oldular. Onların o desteği hissettiğim için de o zorlu süreçlerden geçip ayağa kalktım. Ben çok fazla da düşeceğim, buna da inanıyorum ama düştüğüm yerden her zaman olduğu gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan zaten bu seviyelerde olamıyorsun. Kendime inanıyorum. Takımıma güveniyorum, inanıyorum. Taraftarımıza da inanıyorum. Sadece beni değil, bütün arkadaşlarımı çok fazla destekliyorlar. Taraftarın desteği için de teşekkür ediyorum."

Teknik direktörün iletişiminin sadece kendisiyle değil, bütün futbolcularla iyi olduğunu anlatan Kerem, "Onun desteğini hissettiğim için ben de o rahatlığı sahaya yansıtabiliyorum. Sağ olsun hem bana hem de takım arkadaşlarıma fazla güveniyor. Biz de ona çok güveniyoruz. Sahaya da skor olarak yansıyor." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, maçtaki bir pozisyonda hakemin kararına verdiği tepkiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Hakeme, önce bana daha sonra topa dokunduğunu söyledim. O da bana, 'Ben topa dokunduğunu gördüm' dedi. 'Lütfen VAR ile konuşursan benim ayağıma vurduğunu söyler misin?' dedim. Maç sonrasında izledim, benim ayağıma vuruyor. Pozisyonun faul olduğuna inandığım için o kadar itiraz ettim. Öyle takdir ettiler, yapacak bir şey yok."

"Sonu şampiyonluk olursa..."

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi sorulan Kerem, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir durum ve grafikte olduğumuzu biliyoruz. Camiamız da bunu biliyor. Tabii ki bu özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Bu da ister istemez sonuçlara etki ediyor. Seriler ve galibiyetler çok önemli. Camiayı da motive ediyordur. Her maç, daha farklı konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Serilerden ziyade iyi futbolumuza ve kendimize güveniyoruz. Sahadaki sonuçlara da etki ediyor. Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz."