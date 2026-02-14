BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Lig maçının ardından yönetimi istifaya davet etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından istifa tezahüratlarında bulundu.

MAÇ SONU TEPKİ

Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.

Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından "Yönetim istifa", "Ertuğrul istifa" tezahüratları yapıldı.

Futbolcular ise tribünden alkış aldı.

