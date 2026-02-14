HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri
Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Lig maçının ardından yönetimi istifaya davet etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından istifa tezahüratlarında bulundu.
MAÇ SONU TEPKİ
Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.
Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından "Yönetim istifa", "Ertuğrul istifa" tezahüratları yapıldı.
Futbolcular ise tribünden alkış aldı.