Bakan Mustafa Çiftçi'den flaş açıklamalar!

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, yeni dönemde vatandaşın huzurunu önceliklediklerini belirterek, yasa dışı bahis çetelerinin ve göç baronlarının üzerine kararlılıkla gidileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, yeni döneme ilişkin stratejik hedeflerini ve güvenlik vizyonunu paylaştı.

Gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, suçla mücadeleden düzensiz göçe, toplumsal huzurdan devlet-millet ilişkisine kadar kritik konularda önemli mesajlar verdi.

'VATANDAŞIMIZ HUZUR İÇİNDE UYUMUYORSA BİZ DE UYUMAYACAĞIZ'

Görev süresi boyunca vatandaşın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutacaklarını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek." dedi.

Toplumun her kesimine devletin güven ve merhametini hissettireceklerini anlatan Çiftçi, her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE ASLA NEFES ALDIRILMAYACAK

Suç şebekeleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülecek operasyonların kesintisiz süreceğini belirten Bakan Çiftçi, "Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Özellikle aile yapısını tehdit eden unsurlara dikkat çeken Çiftçi, "Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek." dedi.

GÖÇ BARONLARINA OPERASYONLAR ARTIRILACAK

Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri olan göç yönetimi konusunda da net mesajlar veren İçişleri Bakanı Çiftçi, düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımların atılacağını söyledi.

İnsan kaçakçılığı yapan yapılara karşı mücadelenin dozunun artacağını kaydeden Çiftçi, "İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak." sözleriyle bu alandaki kararlılığını ortaya koydu.

'MİLLETE EFENDİLİK YAPMAYA DEĞİL HİZMET ETMEYE GELDİK'

Yönetim anlayışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyonu temel alacaklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın '24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz' emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak."

MECLİS'TEKİ TAVIRLAR KURTULUŞ SAVAŞI RUHUNA YAKIŞMIYOR

Konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Çiftçi, Meclis'in tarihi önemine vurgu yaptı.

TBMM'nin demokrasinin kalbi olduğunu hatırlatan Çiftçi, "TBMM milletimizin Meclisidir, Kurtuluş Savaşı yapmış bir meclistir. Demokrasinin yaşadığı meclistir. Mecliste yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

