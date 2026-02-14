BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  DÜNYA

Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı

Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Münih’te Rusya’nın Ukrayna’daki Azerbaycan mülklerine ve büyükelçiliğine yönelik saldırılarını 'kasıtlı' ve 'dostane olmayan tutum' olarak niteledi. Bakü, Moskova’ya nota vererek diplomatik süreci başlattı.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un da katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı panelde konuşma yaptı ve soruları cevapladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aliyev, konunun Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerin temaslarında defalarca gündeme getirildiğini bildirdi.

"NET KOORDİNATLARI RUSYA'YA VERMEMİZE RAĞMEN İKİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"

Aliyev, Ukrayna'da yalnızca Azerbaycan'ın enerji altyapısına değil, Kiev Büyükelçiliğine de üç kez saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "İlk saldırıda bunun tesadüfen gerçekleştiğini düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya verdik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu ise Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

"DOSTANE OLMAYAN BİR TUTUM"

Gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü büyükelçisinin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Rusya'ya nota verildiğini söyleyen Aliyev, "Biz yalnızca diplomatik yollarla hareket ediyoruz. Bunun dışında başka bir şey yapamayız. Ancak bu, elbette Azerbaycan'a karşı dostane olmayan bir tutum olarak değerlendirilen bir durumdur. Belirtmek isterim ki, Azerbaycan hükümeti tarafından tüm gerekli diplomatik adımlar atılmıştır." şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİLİK VE ENERJİ TESİSLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Rusya'nın 2024 ve 2025 yıllarında Kiev'e yaptığı füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına füzeler isabet etmişti. Saldırılarda büyükelçilikteki bazı yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Ayrıca, Ukrayna'daki SOCAR'a ait petrol deposuna, Azerbaycan'a ait diğer tesislere ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya ileten gaz kompresör istasyonuna Rusya tarafından hava saldırıları düzenlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek