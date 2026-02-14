BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenmanın, ikiye iki oyun ve topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

