Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı

Münih'teki Güvenlik Konferansı’nda terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakınlaşma çabası dikkat çekti.

Suriye'de ABD ve İsrail'den ümidini kesen terör örgütü YPG, bu kez Fransa'ya 'sarıldı'.

Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG arasında gerçekleşen temaslar ve kameralara yansıyan görüntüler uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Konferans marjında ABD ve Suriye heyetleri arasında da dikkat çeken görüşmeler yapıldı.

MACRON, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında SDG Genel Komutanı olarak anılan Mazlum Abdi ve SDG heyetinden İlham Ahmed ile bir araya geldi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Macron ile Abdi’nin ayaküstü sohbet ettiği ve samimi bir şekilde selamlaştığı görüldü. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama YPG kanadından yapıldı.

Açıklamada, özellikle ateşkesin korunması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar nedeniyle Fransa’ya teşekkür edildi. Paris yönetiminin sürece verdiği desteğin önemli olduğu vurgulandı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE 29 OCAK MUTABAKATI

Görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak’ta varıldığı belirtilen mutabakatın uygulanmasına ilişkin başlıkların ele alındığı bildirildi. Açıklamaya göre taraflar, anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için uluslararası desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti.

Daha önce Macron, SDG ile Suriye yönetimi arasında ateşkes ve kademeli entegrasyon sürecini öngören mutabakata destek verdiğini açıklamış, Fransa’nın sürecin eksiksiz uygulanmasını destekleyeceğini ifade etmişti.

ABD-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Konferans marjında bir diğer dikkat çeken temas ise ABD ile Suriye heyeti arasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani liderliğindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen desteğin teyit edildiği belirtildi. Ayrıca yeniden yapılanma ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya Mazlum Abdi’nin de katıldığı, ABD tarafının SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonuna destek verdiğini ifade ettiği bildirildi.

TOM BARRACK: "BİN KELİMEYE BEDEL BİR FOTOĞRAF"

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Bin kelimeye bedel bir fotoğraf. Yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.