ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı.

Kararın, "Tech Transparency Project" tarafından yayımlanan ve platformun yaptırımlar kapsamındaki İranlı isimlere ücretli “X Premium” hizmeti sağladığını öne süren raporun ardından gelmesi dikkati çekti.

X, İRANLI DEVLET YETKİLİLERİN MAVİ ROZETLERİNİ KALDIRDI

Mavi rozeti kaldırılan hesaplar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor.

İran’a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. X’ten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketi, daha önce de platformdaki emoji koleksiyonunda yer alan İran bayrağını ülke yönetimine karşı monarşi yanlısı grupların kullandığı eski bir bayrakla değiştirmişti.

