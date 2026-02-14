Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u deplasmanda Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup etti. Maç sonrası saha bir anda karıştı.

Maçın son saniye basketini atan ve Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan Wade Baldwin, Yunan ekibinin İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe logosu üzerinde yaptığı sevince misilleme olarak, attığı sayının ardından Panathinaikos logosunun üzerinde zafer pozu verdi.

Bu olay Matthias Lesor'u öfkelendirdi ve ve oyuncu Baldwin'e doğru koştu. Bu sırada kısa süreli bir arbede çıktı. Yaşanan kargaşa diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından bu kez Wade Baldwin, Panathinaikos taraftalarına selam verdi. Bu hareket üzerine Amerikalı oyuncuya saldıran isim bu kez Kostas Sloukas oldu. Kısa süreli bir itiş kakışın ardından yine çevredekiler araya girdi. Maçın ardından yaşananlar hakkında konuşan Cedi Osman, şu ifadeleri kullandı:

“Baldwin’in yaptığı profesyonellikten uzaktı. Kulübümüze saygı göstermemesi, onun tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir mesele. Panathinaikos, Baldwin’in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Gerilimin başlamasının nedeni de açıkça buydu. Maçını kazanırsın, elbette kutlarsın ama bu şekilde, provoke edici bir tavırla değil. Biz ve taraftarımız bunu unutmayacağız. Şanslı bir şutla kaybettik, hepsi bu.”

Maç sonrası düzenlenen basın toplatısına ise Ergin Ataman katılmadı. Hafta içi annesnin vefatıyla sarsılan deneyimli koçun yüksek tansiyon nedeniyle kendini iyi hissetmediği açıklandı.