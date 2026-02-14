BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı

Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u deplasmanda Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup etti. Maç sonrası saha bir anda karıştı.

Abone ol

Maçın son saniye basketini atan ve Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan Wade Baldwin, Yunan ekibinin İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe logosu üzerinde yaptığı sevince misilleme olarak, attığı sayının ardından Panathinaikos logosunun üzerinde zafer pozu verdi.

Bu olay Matthias Lesor'u öfkelendirdi ve ve oyuncu Baldwin'e doğru koştu. Bu sırada kısa süreli bir arbede çıktı. Yaşanan kargaşa diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından bu kez Wade Baldwin, Panathinaikos taraftalarına selam verdi. Bu hareket üzerine Amerikalı oyuncuya saldıran isim bu kez Kostas Sloukas oldu. Kısa süreli bir itiş kakışın ardından yine çevredekiler araya girdi. Maçın ardından yaşananlar hakkında konuşan Cedi Osman, şu ifadeleri kullandı:

“Baldwin’in yaptığı profesyonellikten uzaktı. Kulübümüze saygı göstermemesi, onun tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir mesele. Panathinaikos, Baldwin’in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Gerilimin başlamasının nedeni de açıkça buydu. Maçını kazanırsın, elbette kutlarsın ama bu şekilde, provoke edici bir tavırla değil. Biz ve taraftarımız bunu unutmayacağız. Şanslı bir şutla kaybettik, hepsi bu.”

Maç sonrası düzenlenen basın toplatısına ise Ergin Ataman katılmadı. Hafta içi annesnin vefatıyla sarsılan deneyimli koçun yüksek tansiyon nedeniyle kendini iyi hissetmediği açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu