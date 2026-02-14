BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın

Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın

Ümraniye'de gecekondunun bahçesinde çıkan ve yanındaki 2 katlı evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abone ol

İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi kesişimindeki gecekondunun bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gecekondunun yanındaki 2 katlı evin çatısına da sıçradı. Yangını gören bina sakinleri evi boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti