Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar

Bursa'nın tarihi simgelerinden Koza Han'da masa ve sandalyelerin kaldırılmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Koza Han'da tahliye kararına verilmiş, işletmelerin masa ve sandalyeleri toplatılmıştı.

Karşı mahkemeye başvuran işletmeci, yaklaşık 25 yıldır kiracı olduğunu ve 2026 yılını kapsayan yeni kira sözleşmesini Aralık 2025'te imzaladığını beyan etti. Davacı, geçerli bir sözleşme bulunmasına rağmen "fuzuli işgal" olarak değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, tahliye işleminin uygulanması halinde işletmenin ticari itibarı ve ekonomik faaliyetleri açısından telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekti. Heyet, davalı idarenin savunması alınıp dosya yeniden değerlendirilene kadar teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.



EVRAKLAR İSTENDİ

Yargılama süreci kapsamında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden, taşınmaza ilişkin mülkiyet belgeleri, kira sözleşmesi ve "fuzuli işgal" tespitine dair tüm evrakların gönderilmesi istendi. İdareye savunma için 10 günlük süre tanındı.