CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında İstanbul’daki yeni buluşma adresini Ataşehir olarak açıkladı. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen miting, 18 Şubat Çarşamba akşamı Atatürk Mahallesi’ndeki Mozaik Çarşı’da gerçekleştirilecek.

Mart 2025'ten bu yana her Çarşamba İstanbul'da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Ataşehir oldu.

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi mücadelemiz sürüyor! Haksızlığın karşısında dimdik duran Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Miting, Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde (Mozaik Çarşı) düzenlenecek. 18 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek mitingin saati ise 19:30 olarak açıklandı.

