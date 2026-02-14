BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlığını atlatan Sane de katıldı.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

SANE DE ANTRENMANDA

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında sakatlığını atlatan Leroy Sane de katıldı. Alman yıldızın Juventus maçında oynayıp oynamayacağı bu antrenmanlar sonucu netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın