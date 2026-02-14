Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlığını atlatan Sane de katıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

SANE DE ANTRENMANDA

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında sakatlığını atlatan Leroy Sane de katıldı. Alman yıldızın Juventus maçında oynayıp oynamayacağı bu antrenmanlar sonucu netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek.