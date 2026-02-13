BIST 14.181
Okan Buruk'tan 5-1 sonrası Juventus açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: 

"Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonra rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi."

"BİRÇOK POZİTİF ŞEY VAR"

"Icardi'nin 3 golü, Osimhen'in 2 asisti... Birçok pozitif şey var. İki forvetle oynadık. Maalesef Kocaelispor maçında kullandık, akıllara Osimhen ve Icardi beraber oynayamaz şeklinde kalmıştı."

SACHA BOEY'UN ÇOK MAÇ EKSİĞİ VAR"

"Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu."

"JUVENTUS'A HAZIRLANACAĞIZ"

"Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak."

