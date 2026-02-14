BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!

Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!

24 Ocak 2022'de 78 yaşındayken hayatını kaybeden Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada karar verildi.

Abone ol

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte ünlü oyuncunun fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açıldı.

Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.

Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi.

Öte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

TARTIŞMALAR SON BULDU

Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi.

Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.

Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Ümraniye'de gecekonduda korkutan yangın
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem