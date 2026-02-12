İhanet iddiası Mauro Icardi'yi kızdırdı: Kimseyle öpüşmedim
Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sevgilisini aldattığı ileri sürüldü. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından isyan etti.
Wanda Nara ile evliliği ihanet yüzünden biten Mauro Icardi, uzun süredir China Suarez ile birlikte.
Önceki akşam takım arkadaşı Lucas Torreira'nın doğum günü partisine yalnız katılan Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığı ileri sürüldü. Söylentilerin ardından Icardi'den öfke dolu açıklama geldi.
Arjantin basını, sevgilisi China Suárez yurt dışında olduğu için partide yalnız olduğunu belirterek, Icardi’nin başka bir kadınla yakınlaştığı iddiasını ortaya attı.
Suárez, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak, Arjantin basınına tepki gösterdi.