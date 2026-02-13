Galatasaray Eyüpspor'a gol yağdırdı! Icardi'den hat-trick!

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 5-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70. dakikalarda Mauro Icardi ile 88. dakikada Onhuene kendi kalesine attı. Ayrıca Yunus golü ile Icardi'nin ikinci golünde asisti Osimhen yaptı. Eyüpspor'un tek golünü 71. dakikada Metahan Altunbaş kaydetti.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 38. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Eyüpspor da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Galatasaray 5 - 1 Eyüpspor

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

88'GOL! Onguene'nin kendi kalesine attığı golle Galatasaray skoru 5-1 yaptı. Singo ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kale önünde Onguene'nin ters vuruşunda top ağlara gitti.

85'Ceza sahasının sağında topla buluşan Osimhen yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

71'GOL! Eyüpspor, Metahan Altunbaş'ın golüyle skoru 4-1 yaptı. Rotariu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde ayaklardan seken topu önünde bulan Metehan farkı üçe indirdi.

70'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle skoru 4-0 yaptı. Barış Alper, ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Arka direkte Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

63'Asprilla'nın ceza sahası dışından müthiş şutunu rakip kaleci son anda kornere çeldi.

52'Sacha Boey ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Umut Meraş'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

48'GOL! Galatasaray'da Mauro Icardi skoru 3-0 yaptı. Osimhen'in pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi beklemeden vuruşunu yaptı. Icardi'nin şutunda top ağlarla buluştu.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

38'Topla birlikte kaleye yönelen Yunus, orta alanda Bedirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Bedirhan direkt kırmızı kart gördü.

33'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Noa Lang ceza sahasının solundan kaleyi düşündü. Lang'ın sert şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu ceza sahası içinde önüne alan Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

28'Ceza yayında topla buluşan Anger Torres vuruşunu yaptı. Torres'in şutunda Davinson'a çarpan top kornere gitti.

25'Emre Akbaba sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan son anda kurtardı.

21'Icardi'nin rakip defans arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi çalımlayıp şutunu gönderdi ama rakip defans oyuncusu son anda topu kornere yolladı.

17'Pintor ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Eren'in müdahalesiyle top sağ kanattan taça çıktı.

13'Lang, sol kanattan içeri girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

7'Ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

2'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Osimhen sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Yunus'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Eyüpspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Osimhen, Icardi.

ikas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut