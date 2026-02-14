Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından Erzurumspor, zayıf rakibi Adana Demirspor'u farklı bir skorla yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Olcar, Cem Özbay, Enes Biroğlu
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Yakup Kırtay (Dk. 46 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Adem Eren Kabak (Dk. 46 Sefa Akgün), Fernando (Dk. 67 İlkan Sever), Murat Cem Akpınar, Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 59 Sylla)
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya, Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 89 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Osman Kaynak, Enes Demirtaş, Toprak Bayar, Kürşat Türkeş Küçük, Mustafa Bozkurt (Dk. 67 Seyfi Ege Irga), Gökdeniz Tunç (Dk. 90 Hasan Kaya), Muhammed Ahmet Ergen (Dk. 59 Kayra Saygan)
Goller: Dk. 29 Murat Cem Akpınar, Dk. 37 Adem Eren Kabak, Dk. 51 Eren Tozlu (penaltıdan), Dk. 80, 90+1 Sylla, Dk. 85 Rodriguez, Dk. 88 İlkan Sever (Erzurumspor FK)
