BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR

Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi

Basın toplantısına Guardiola damga vurdu! Teklifi gazeteciyi şaşkına çevirdi

Pep Guardiola, basın toplantısında yaptığı esprili çıkışla gündem oldu. Deneyimli teknik adamın gazeteciye yaptığı teklif salonda gülüşmelere neden oldu

Abone ol

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı basın toplantısında verdiği yanıtla gündem oldu. İspanyol çalıştırıcının bir muhabire yaptığı espri salonda gülüşmelere neden oldu.

"ASİSTANIM OLMAK İSTER MİSİN?"

Guardiola, taktiksel analiz içeren bir soruyu dikkatle dinledikten sonra gazeteciye dönerek, "Asistanım olmak ister misin?" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu çıkışı basın toplantısına damga vurdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bursa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Türkiye'nin ve dünyanın depreme karşı en güvenli yerleri
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Sevgililer Günü'nde skandal! Paris'te jandarma, kendisini bıçakla tehdit eden kişiye ateş açtı
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Bakan Bolat gurur tablosunu açıkladı: 2026 hedefi 128 milyar dolar
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
Ümit Özdağ'ın eski başdanışmanından şok iddia: Özdağ Alman istihbaratı ile temas kurdu
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
MHP'li Semih Yalçın sert çıktı: Davadan düşenin parçası bulunmaz
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Bakan Ersoy duyurdu! Yılın ilk döneminde sinemaya 57,8 milyon lira destek
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Satılık taşınmaz ilanları için yeni dönem
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 5 yılda 528 milyar dolar hedefi
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti
Rize'de 10. kattaki balkondan düştüğü öne sürülen akademisyen hayatını kaybetti
Burhanettin Duran: Türkiye güvenilir bir arabulucu
Burhanettin Duran: Türkiye güvenilir bir arabulucu