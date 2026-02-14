BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE (CANLI)

Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER
 
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu
 
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Talisca

LİGDE SON DURUMLARI

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor.

Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Erdoğan BAE ve Etiyopya'ya gidiyor: Tarih duyuruldu
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Fenerbahçe Beko kazandı maç sonu Balwin'in misilleme hareketi Yunanlıları çıldırttı
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Samsun'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Erzurumspor 7-0 kazandı süper lige göz kırptı
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar
Koza Han'da masa ve sandalye kararın yargıdan yeni karar