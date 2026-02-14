Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE (CANLI)
Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Talisca
LİGDE SON DURUMLARI
Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor.
Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.