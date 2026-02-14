BIST 14.181
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni

Aralarında İngiltere'nin de olduğu 4 ülke Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin ok kurbağası toksininden geliştirilen bir zehirle öldürüldüğünü açıkladı.

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin, ok kurbağası toksininden geliştirilen bir zehir kullanılarak öldürüldüğü öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Navalni’nin Sibirya’daki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından yapılan materyal analizlerine dayandırdığı açıklamada, vücudundan alınan örneklerde “epibatidin” adlı toksinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu maddenin Navalni’nin bedeninde bulunmasına ilişkin “masum bir açıklama olmadığını” ileri sürdü.

“TEK SORUMLU RUS HÜKÜMETİ”

Açıklama, Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında yapıldı. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Aleksey Navalni’ye karşı tutukluluğu sırasında bu ölümcül toksini kullanma imkanı, motivasyonu ve fırsatı yalnızca Rus hükümeti sahipti.” ifadelerini kullandı.

Londra ve müttefikleri, analiz sonuçlarına dayanarak Navalni’nin ölümünden Kremlin’i sorumlu tuttu. Yapılan ortak açıklamada İsveç, Fransa ve Hollanda hükümetleri de yer aldı.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyordu ve daha önce de zehirlenme iddialarıyla gündeme gelmişti.

