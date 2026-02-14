BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  DÜNYA

Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin

Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD yönetimine uluslararası düzende "tek taraflı hareket etmeme" uyarısında bulunarak transatlantik ittifakının geleceği için sorumluluk paylaşımı ve karşılıklı güven vurgusu yaptı.

Abone ol

Pistorius, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Hattı Korumak: Avrupa'yı Savunmak ve Ukrayna'yı Desteklemek" başlıklı panelde, transatlantik güvenliğinin geleceğini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, mevcut uluslararası düzenin işlevini yitirdiğine dair eleştirilerine yanıt veren Pistorius, kurumların reforme edilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte çözümün "yalnız hareket etmekten" geçmediğini belirtti.

Pistorius, "Uluslararası organizasyonlarımızın krizleri ve çatışmaları çözmede yetersiz kaldığı bir gerçek. Ancak çözüm, büyük bir gücün tek başına hareket etmesi olamaz. Bu yöntem kısa vadede sonuç verse de rekabet halindeki büyük güçlerin sayısının arttığı bir dünyada, uzun vadede kesinlikle işe yaramayacaktır." dedi.

Boris Pistorius, kalıcı barış ve güvenliğin ancak uluslararası organizasyonların reforme edilip güçlendirilmesiyle mümkün olacağına işaret etti.

Konuşmasında Washington'un Grönland üzerindeki iddialarına ve Avrupa’yı dışlayan müzakere yaklaşımlarına atıfta bulunan Pistorius, bir NATO üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışmaya açılmasının müttefiklik ruhuna zarar verdiğini savundu.

Pistorius, "Bu tür yaklaşımlar ittifak yapımızı zayıflatırken rakiplerimizin elini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, "NATO’nun transatlantik karakterini koruyabilmesi için daha 'Avrupalı' bir kimliğe bürünmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ittifak içinde yeni bir görev dağılımına ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa'nın konvansiyonel güçlerde liderlik üstlenmesi, ABD’nin ise stratejik ve nükleer caydırıcılık desteğini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

ALMANYA'DAN SAVUNMA BÜTÇESİ 

Almanya'nın savunma alanındaki kararlılığını anayasal değişikliklerle güvence altına aldığını hatırlatan Pistorius, "2029 yılına kadar savunma harcamalarımızı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5’ine ulaştıracağız." dedi.

Rusya'nın “revizyonist politikalarına ve Kuzey Kutbu'ndan Doğu Avrupa'ya uzanan güvenlik tehditlerine” karşı müttefiklerle tam koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirten Pistorius, Litvanya'ya muharip bir tugay konuşlandırılması gibi somut adımlarla ittifakın merkezinde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BAKAN ŞİMŞEK, MİT BAŞKANI KALIN KONFERANSTA 

Konferansa Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları başladı
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti