Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD yönetimine uluslararası düzende "tek taraflı hareket etmeme" uyarısında bulunarak transatlantik ittifakının geleceği için sorumluluk paylaşımı ve karşılıklı güven vurgusu yaptı.

Abone ol

Pistorius, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Hattı Korumak: Avrupa'yı Savunmak ve Ukrayna'yı Desteklemek" başlıklı panelde, transatlantik güvenliğinin geleceğini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, mevcut uluslararası düzenin işlevini yitirdiğine dair eleştirilerine yanıt veren Pistorius, kurumların reforme edilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte çözümün "yalnız hareket etmekten" geçmediğini belirtti.

Pistorius, "Uluslararası organizasyonlarımızın krizleri ve çatışmaları çözmede yetersiz kaldığı bir gerçek. Ancak çözüm, büyük bir gücün tek başına hareket etmesi olamaz. Bu yöntem kısa vadede sonuç verse de rekabet halindeki büyük güçlerin sayısının arttığı bir dünyada, uzun vadede kesinlikle işe yaramayacaktır." dedi.

Boris Pistorius, kalıcı barış ve güvenliğin ancak uluslararası organizasyonların reforme edilip güçlendirilmesiyle mümkün olacağına işaret etti.

Konuşmasında Washington'un Grönland üzerindeki iddialarına ve Avrupa’yı dışlayan müzakere yaklaşımlarına atıfta bulunan Pistorius, bir NATO üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışmaya açılmasının müttefiklik ruhuna zarar verdiğini savundu.

Pistorius, "Bu tür yaklaşımlar ittifak yapımızı zayıflatırken rakiplerimizin elini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, "NATO’nun transatlantik karakterini koruyabilmesi için daha 'Avrupalı' bir kimliğe bürünmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ittifak içinde yeni bir görev dağılımına ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa'nın konvansiyonel güçlerde liderlik üstlenmesi, ABD’nin ise stratejik ve nükleer caydırıcılık desteğini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

ALMANYA'DAN SAVUNMA BÜTÇESİ

Almanya'nın savunma alanındaki kararlılığını anayasal değişikliklerle güvence altına aldığını hatırlatan Pistorius, "2029 yılına kadar savunma harcamalarımızı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5’ine ulaştıracağız." dedi.

Rusya'nın “revizyonist politikalarına ve Kuzey Kutbu'ndan Doğu Avrupa'ya uzanan güvenlik tehditlerine” karşı müttefiklerle tam koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirten Pistorius, Litvanya'ya muharip bir tugay konuşlandırılması gibi somut adımlarla ittifakın merkezinde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BAKAN ŞİMŞEK, MİT BAŞKANI KALIN KONFERANSTA

Konferansa Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.