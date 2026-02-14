Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomenleri Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testlerinin pozitif çıktıkları öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak sabahı erken saatlerde harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında Berkcan Güven, Mazlum Aktürk, Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da olduğu birçok ünlü isim gözaltına alındı.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜLER

Adli Tıp'a gönderilen şahıslardan uyuşturucu testi için saç ve kan örneği alındı.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde soruşturmaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

İKİ KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki ismin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Berkcan Güven ve 'Toşko' olarak tanınan Mazlum Aktürk'ün test sonuçları pozitif çıktı.

ESRAR VE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Güven'de thc-esrar maddesi tespit edilirken Aktürk'ün vücudundan kokain, metanfetamin ve esrar çıktı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

11 ismin hepsine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmıştı.

HASAN CAN KAYA'NIN TES SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Aynı operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri olan komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu ile negatif çıkmıştı.

Yapılan analizlerde Kaya'nın vücudunda herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtilmişti.