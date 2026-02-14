2 milyon TL altında araç seçeneği azalıyor! En uygun sıfır otomobiller...

MESELE SADECE PRESTİJ DEĞİL

Satışa 2-2,5 milyon TL bandında sunulan sıfır otomobillerin en iddialı rakipleri; prestij, sağlamlık ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken lüks Alman markaları oluyor. Audi, BMW ve Mercedes bu noktada öne çıkarken, özellikle 5 ile 7 yaş aralığında cazip seçenekler giderek artmaya başlıyor.