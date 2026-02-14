2 milyon TL altında araç seçeneği azalıyor! En uygun sıfır otomobiller...
Geride bıraktığımız 2025 yılında sıfır otomobil satışları 1 milyon 80 bin adetle önemli bir rekora ulaşırken asıl fırtına ikinci el tarafında koptu.
TÜİK verilerine göre 7,5 milyon aracın el değiştirdiği devasa ekosistemde, kullanıcılar “paranın karşılığını en iyi veren” model sorusuna cevap aradı
İstatistiklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşan talebin odağında 1 ile 5 yaş arasındaki araçlar yer alırken, elektrikli modellerin ikinci el piyasasındaki hacmi de yükseliş gösterdi.
MESELE SADECE PRESTİJ DEĞİL
Satışa 2-2,5 milyon TL bandında sunulan sıfır otomobillerin en iddialı rakipleri; prestij, sağlamlık ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken lüks Alman markaları oluyor. Audi, BMW ve Mercedes bu noktada öne çıkarken, özellikle 5 ile 7 yaş aralığında cazip seçenekler giderek artmaya başlıyor.
Sıfır otomobilde B ve C sedan fiyatına; ikinci el pazarında rahatlıkla 2-4 yaş arasında C ve D SUV’lar alternatif oluşturuyor. Tüketici artık sadece yeni olanı değil, toplam sahip olma maliyeti ve prestij getirisini de masaya yatırıyor. Sıfır araçların yetkili servis mecburiyeti ve yüksek bakım maliyetleri, ikinci elin esnek servis imkânları karşısında dezavantajlı kalıyor.