14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olan Sevgililer Günü, sevgililerin birbirine hediyeler ve çiçekler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden kutlanıyor? 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kim icat etti? Kimileri için romantik bir gelenek, kimileri için ise ticari bir gün olarak görülen Sevgililer Günü’nün tarihçesi Roma dönemine kadar uzanıyor. Sevgililer Gününün tarihçesi