Sevgililer Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
Her yıl milyonlarca kişi tarafından kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün nereden çıktığı merak ediliyor. Sevgililer Gününün kökeni Roma İmparatorluğu dönemine ve Aziz Valentine efsanesine dayanıyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kim icat etti?
14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gün olan Sevgililer Günü, sevgililerin birbirine hediyeler ve çiçekler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Peki, Sevgililer Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden kutlanıyor? 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kim icat etti? Kimileri için romantik bir gelenek, kimileri için ise ticari bir gün olarak görülen Sevgililer Günü’nün tarihçesi Roma dönemine kadar uzanıyor. Sevgililer Gününün tarihçesi
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki Hristiyan bir din adamının adına ilan edilen bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.
Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışı, Roma İmparatorluğu dönemine dayanır. Rivayete göre Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu güçlendirmek amacıyla genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Çünkü evli erkeklerin askerlikte daha başarısız olduğunu düşünüyordu.
Ancak Valentine isimli bir din adamı bu yasağa karşı çıkarak genç çiftleri gizlice evlendirmeye devam etti. Bu durum ortaya çıkınca Valentine tutuklandı ve 14 Şubat 270 tarihinde idam edildi.
Bazı kaynaklara göre bu özel günün kutlanma sebebi Hıristiyanlığı seçtiği ve bu inancından vazgeçmediği için öldürülen Romalı Aziz Valentine. 14 Şubat 270 yılında ölen Valentine'nin ölüm günü o günden sonra Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.