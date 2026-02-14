BIST 14.181
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin golüne elle oynama itirazı!

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golde elle oynama itirazı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Muci'nin 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 

Mücadele 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe, Anderson Talisca ile bulduğu golle 1-1 eşitliği yakaladı. 

Maçın 15. dakikasında Kerem sol kanattan ceza yayına ortaladı. Ceza yayının gerisinde topu indiren İsmail çaprazdan savunma arkasına sarkan Talisca'ya pasını gönderdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Talisca, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 

Trabzonsporlu oyuncular golden önce İsmail'in topu elle kontrol ettiği yönde itirazda bulundu. Fatih Tekke de elle oynama gerekçesiyle saha kenarından itiraz etti. 

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, yaklaşık bir dakika VAR'la görüştükten sonra golün geçerli olduğuna karar verdi.

