Bakan Bayraktar yeni müjdeyi duyurdu: Yarın tarihi bir adım atacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma" hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ MÜJDELER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRIYORUZ'

Bayraktar, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını, Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız."

'YARIN YİNE BİR TARİHİ ADIM ATACAĞIZ'

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığını belirten Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek."