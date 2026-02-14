Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Trabzonspor karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Muçi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 15'te Talisca ve 34'te Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Trabzonspor, 43'te Onuachu'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 48'de Asensio'nun attığı golle 3-2 öne geçti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 52 yaptı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.