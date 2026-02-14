BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Trabzonspor karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Muçi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 15'te Talisca ve 34'te Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Trabzonspor, 43'te Onuachu'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi. 

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 48'de Asensio'nun attığı golle 3-2 öne geçti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 52 yaptı. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin golüne elle oynama itirazı!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin golüne elle oynama itirazı!
Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin
Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Leroy Sane gelişmesi
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Çankırı SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!
Fatma Girik'in vasiyet davasında karar çıktı!