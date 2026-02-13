Kante'nin Sivaslı dişçisi anlattı: Suyu bile bir hafta saklar!

Kante'nin Paris'te yaşayan Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı, Fransız yıldızın bilinmeyenlerini anlattı.

Fenerbahçe'ye transferi devlet büyükleri tarafından çözülen N'Golo Kante'nin futbol kariyerini ve başarıları futbolseverler tarafından takdirle karşılanıyor.

İyi bir Müslüman olduğu, alçakgönüllülüğü ve mütevazılığı ile bilinen Fransız oyuncunun Sivaslı Türk dişçisinin etkisi de hep gündemde.

Kante'nin dişçisi ve yakın dostu Gökhan Çağrıcı, Fransız yıldızın bilinmeyenlerini Sabah Spor'a anlattı.

"BENİ ARADIĞINDA KANGALIMIZI DA SORAR"

Kante 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer sohbet ederiz. Beni aradığında aile bireylerinin hatırını tek tek sorar hatta bahçemizdeki tavukları, Aslan adındaki Kangalımızı da sorar. Onun bu kadar ilgili olması, ince düşünmesi zaten nasıl bir insan olduğunu anlamaya yeter.

"AZ AMA ÖZ KONUŞUR!"

Gerçekten mütevazıdır. Az konuşur ama davranışlarıyla bazen insana tokat gibi ders verir. Gençlerbirliği maçından sonra tüm basın mensuplarına tek tek açıklama yapmasına hiç şaşırmadım. Çocuklara karşı da hassastır. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırdığını hiç görmedim hatta bazen oturur yarım saat onlarla sohbet eder. Buna çok şahit oldum.

"SUYU BİLE BİR HAFTA SAKLIYOR"

Kante'nin nasıl bir insan olduğunu yaşadığım bazı olaylarla daha net anlatabilirim. İsrafı hiç sevmez. Bir gün Fransa'dan Antalya'ya giderken uçakta bize su verildi. Bir hafta sonra Paris'e tekrar döndüğümüzde havaalanında çantasından şişeyi çıkardı. 'Bu bir hafta önce verilen su değil mi?' diye sorunca 'Evet atmak istemedim" dedi. Şaşırdığımı görünce de 'Her damlası kıymetli' diye ekledi. Yine bir gün restorana yemeğe gittik.

Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana "Birlikte yer miyiz?" diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyledim. Yemekler geldiğinde pilav yoktu. 'Neden istemedin' diye sorduğumda 'Bitiremeyeceğim diye korktum. Onun için istemedim' yanıtını verdi.