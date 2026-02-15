Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum

Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, Fenerbahçe maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Bordo-bereliler karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Chibuike Nwaiwu "En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Maç sonu saha ortasında tek başına kalıp üzüntü yaşamasıyla ilgili konuşan Chibuike Nwaiwu ayrıca "Kaybetmekten nefret ediyorum. O anı tekrar yaşamaya çalıştım. Tekrar kendime gelebilmek için biraz düşünmek ve o havayı sahada hissedebilmek istedim." ifadelerini kullandı.