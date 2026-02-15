BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum

Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum

Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, Fenerbahçe maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Abone ol

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Bordo-bereliler karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“KAYBETMEKTEN NEFRET EDİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Chibuike Nwaiwu "En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Maç sonu saha ortasında tek başına kalıp üzüntü yaşamasıyla ilgili konuşan Chibuike Nwaiwu ayrıca "Kaybetmekten nefret ediyorum. O anı tekrar yaşamaya çalıştım. Tekrar kendime gelebilmek için biraz düşünmek ve o havayı sahada hissedebilmek istedim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Çiftçi'den flaş açıklamalar!
Bakan Mustafa Çiftçi'den flaş açıklamalar!
Bakan Bayraktar yeni müjdeyi duyurdu: Yarın tarihi bir adım atacağız
Bakan Bayraktar yeni müjdeyi duyurdu: Yarın tarihi bir adım atacağız
Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri
Trabzonspor tribünlerinden maç sonu istifa sesleri
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin golüne elle oynama itirazı!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin golüne elle oynama itirazı!
Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin
Almanya, ABD'yi uyardı! Tek taraflı hareket etmeyin
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Aliyev'den Rusya'ya: Bu saldırılar kasıtlı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile YPG elebaşı Mazlum Abdi kucaklaştı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu testleri pozitif çıktı
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
ABD'li X'ten İran kararı! Hesaplardan tek tek kaldırdılar
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni
Korkunç iddia! Putin'in en büyük rakibi Navalni'nin ölüm nedeni