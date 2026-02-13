Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 11 yıldır böyle bitmiyor! Dikkat çeken istatistik

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki son golsüz müsabaka 7 Şubat 2015'te yapıldı. Taraflar arasında 2015'ten bu yana oynanan maçlar gollü geçiyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor.

EZELİ REKABET 52 YIL ÖNCE BAŞLADI

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 52 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 138 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 55 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 181 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.

SON 4 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı son yıllarda üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, hanesine 3'er puan yazdırdı. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Kanarya, Trabzon'a konuk olduğu son 2 maçtan 3-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibine karşı ligde 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

'REKABET' 2015'TEN BERİ SAVUNMA TANIMIYOR!

İki ekip arasındaki son golsüz müsabaka 7 Şubat 2015'te yapılırken, daha sonrasında oynanan 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 41 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi.