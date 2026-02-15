BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama

3-2'lik maç sonrası Sadettin Saran'dan açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sarı-lacivertli futbol takımının deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." dedi.

Abone ol

Saran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente geldikleri andan itibaren Trabzon halkı başta olmak üzere Trabzon Valisi, emniyet güçleri ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

Kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Saran, "Umudumuz, bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Tekrar kendilerine sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saran, galibiyete ilişkin bir soru üzerine de "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Trump-Netanyahu görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İran petrolü konusunda anlaştılar
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Park halindeki otomobillere çarparak devrildi!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası olay yorum!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
İnci Taneleri dizisi final için şaşırtan karar!
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: "Ortaya atılan iddiaların..."
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
10 yaşındaki Cüneyt'in akıllara durgunluk veren ölümü
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Böyle olmasa yataktan çıkmanın bir anlamı yok
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Samsun'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Samsun'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tedesco maçın kahramanını açıkladı! 'Bir isim söyleyeceksem...'
Tedesco maçın kahramanını açıkladı! 'Bir isim söyleyeceksem...'
Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum
Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum