GÜNCEL

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten vefat eden Burçay Şimşek için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten vefat eden Burçay Şimşek için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırklareli'nde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırklareli Adliyesi'nde görev yapan ve genç yaşta aramızdan ayrılan hakimimiz Burçay Şimşek'in vefatı, bizleri derinden üzmüştür. Meslek hayatının başında, görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

